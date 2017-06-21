Türkiye'nin en iyi haber sitesi

12 metrelik dev 'da kıyıya vurdu

Giriş Tarihi: 21.6.2017 08:30 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 09:11
12 metrelik dev Hatay'da kıyıya vurdu

'ın ilçesinde vatandaşlar, sahil kenarında yaklaşık 12 metre uzunluğunda beyaz ölü buldu.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi'nde Denizin kenarında karaya vurmuş yaklaşık 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz yı gören vatandaşlar sahile akın etti. Ölü ve çürümüş olduğu görülen balinadan gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Balinanın bulunduğu noktaya gelen emniyet ekipleri ise durumu hemen sahil güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine haber verdi.

Balinanın bulunduğu yere gelen yetkililer rüzgar ve dalga nedeniyle balinaya müdahale edemezken, sahil kenarında bekleyen balinanın dalgaların dinmesinin ardından çekileceği öğrenildi.

Bugün neler oldu? (21.06.2017)

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
12 metrelik dev Hatay'da kıyıya vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz