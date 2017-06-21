Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'deki korkuttu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.6.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 11:11
AVM'deki yangın korkuttu

'in Bergama İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde (), henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürerken, dükkanlardan 3'ü yandı

Bergama- Karayolu Küçükkaya Mevkii'nde bulunan, Olympos Alışveriş Merkezi'nde, bugün saat 04.00'te, mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İçinde 1 kahve dükkanı ile 3 ayrı mobilya mağazası bulunan 4 işletmeli, 2 katlı, 3 bin metrekare alana kurulu 'den yükselen dumanları görenler, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bergama, Kınık ve Dikili'den itfaiye ekipleri yangın yerine sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, yangının bitişikteki diğer AVM'ye sıçramasını engelledi. Ancak yangın çıkan AVM'deki 4 işletmeden 3'ü tamamen, biri kısmen yanarak zarar gördü. Yangının erken saatlerde çıkması ve sadece bekçinin bulunması olası bir faciayı engelledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü söndürme çalışmaları sürüyor.

Bugün neler oldu? (21.06.2017)

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AVM'deki yangın korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz