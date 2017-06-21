Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı

Beşiktaş'ta bir iş adamı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde bir kafede arkadaşlarıyla görüştükten sonra dışarı çıkan gece kulübü sahibi Ozan Ataer Atıcı'ya otomobiline binerken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

Arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Atıcı, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak, saldırının fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.