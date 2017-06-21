Ceylin’in katili intihara kalkıştı

İzmir'de, 10 yaşındaki Ceylin Atik'in katil zanlısı Şükriye Türkmen, iddialara göre yırttığı giysileriyle banyoda intihar teşebbüsünde bulundu. İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ceylin'i öldüren Şükriye Türkmen, Aliağa ilçesindeki İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik odada, yırttığı giysileriyle banyoda kendisini asmaya çalıştı. Odayı ve zanlıyı sürekli gözlemleyen infaz koruma memurlarının müdahale ettiği ve ambulansla Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
zanlı Şükriye Türkmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SAVCILIK EL KOYDU
Diğer yandan, Şükriye Türkmen'in kayınvalidesi Havva Türkmen'in, atv'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, 1.5 yaşındayken beşikten düşerek öldüğü söylenen torunu Elif ile 6 aylıkken hastalıktan öldüğü söylenen diğer torunu Selin'in ölümlerini şüpheli bulduğunu söyleyerek, "3'üncü torunumun bile 3-4 defa kolu kırıldı. 3 yaşındaki çocuğun dört defa kolu kırılır mı?" diyerek, mezarlarının açılıp, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için yeniden otopsi istemişti. Bu korkunç iddia üzerine harekete geçen savcılık, Elif ve Selin'in mezarlarının açılmasına karar verdi.
Katil zanlısı Şükriye Türkmen ile kocası Serkan Türkmen olay sonrası tutuklanmıştı.
DEDE DE 'MEZARLARI AÇILSIN' DEDİ
Ölen
iki torununun mezarını ziyaret eden Şükriye Türkmen'in kayınpederi Mehmet Türkmen, savcılık kararını desteklediğini söyledi. Dede Türkmen, "Ben mezarımızın kazılmasını istiyorum. Ne olduğunu bilmediğimiz için bir şey söylemedik. Otopsi sonuçları olumsuz çıkarsa en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.