Dev kağıt rulolar faciaya neden oluyordu...

Olay, Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yokuş olan sokak üzerine her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan kağıt rulosu dolu tır yanaştı. Boşaltma yapılmak üzere tedbirsiz açılan tır dorsesi kapısından 4 adet kağıt rulosu yuvarlandı. Yuvarlanarak yokuş aşağıya hızla hareket eden rulolar, 1 kişiyi hafif yaralarken 4 araçta maddi hasar meydana getirirken rulo düşerken peşinden koşan vatandaşlar da ilginç görüntüler oluşturdu.Hafif yaralı vatandaşlar olan yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi.



DEV RULOLARIN YUVARLANMA ANI KAMERADA



Her birisi 850 kiloluk dev ruloların yuvarlanma anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, ilk önce bir kamyona çarpan rulonun kamyonu sarsma anı ve insanların rulonun peşinden koşma anları görülüyor.