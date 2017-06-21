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Hatay’da tarihi eser kaçakçılarına baskın

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.6.2017 17:31 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 17:42
Hatay’da tarihi eser kaçakçılarına baskın

Hatay’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antakya'nın Narlıca ve Açıkdere mahallelerinde kaçak kazı yapılarak tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri zanlıları bir süre takibe aldıktan sonra Antakya'da kaldıkları ikamete operasyon düzenledi. Polisin zanlıların evlerinde ve otomobilinde yaptığı aramada çeşitli dönemlere ait 71 parça sikke, kolye, yüzük, lahit mezar parçaları ve kazıda kullanılan jeneratör, delici alet ve 20 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.U (51), M.S (55), E.D (41) ve A.D (31) gözaltına alındı.

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Hatay’da tarihi eser kaçakçılarına baskın
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