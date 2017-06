Koyun güden eller artık deney yapacak

En büyük hayali doktor olmak olan Sibel artık koyun güttüğü elleriyle fen deneyleri yapacak, bilgisayar yazılımları hazırlayacak, robot üretecek, kodlama geliştirecek. Muş'un Hasköy İlçesi Gökyazı Köyü'ndeki tek göz odada derslerine çalışan Balkaya çobanlığın yanı sıra ev işlerinde de annesine yardım ediyor, hatta kardeşlerine de bakıyordu. Tunceli'de çobanlık yapan Habib ise genetik mühendisi olmak istiyor.

GECELERİ ÇALIŞTIM

Önceki gün İstanbul'a gelen Balkaya kardeşler ile Habib Bitkin duygu ve düşüncelerini, sınava nasıl hazırlandıklarını SABAH'a anlattı. Köydeki tek göz odada hem ders çalışıp hem de ailesine yardım ettiğini belirten Balkaya, "Bulaşık yıkadım, temizlik yaptım, kardeşlerime baktım ve zaman zaman da yaylada hayvanlarımızı otlattım. Gerçekten insan istediği zaman her yerde her an her şeyi yapabiliyor. Biraz uykumdan ödün verip, ders çalıştım. Hayvan otlatırken kitaplarımı yanımdan ayırmadım. Tek isteğim üniversite tahsilimi de en iyi şekilde bitirip tıp mühendisi, doktor olmak" diye konuştu.

ÇEMİŞGEZEK'TEN KANADA'YA

TEOG şampiyonları, İngilizce hazırlık sınıfını Kanada'da okuyacaklar. Bugüne kadar Tunceli il merkezini bile görmediğini söyleyen Çemişgezekli Habib, "3 kardeşim var. Babam hayvancı. Okuldan sonra ona yardım ediyordum. Dersi derste dinleyerek başardım. Biyoteknolojide okuyup gen aktarımı alanında bilim adamı olmak istiyorum" dedi.