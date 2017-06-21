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Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.6.2017 06:43 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 06:44
Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu

'de bir dükkanına giren hırsızlar, yüklü miktarda ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, polise, Sefaköy Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi'ndeki bir ya ait iş yerinden yapıldığı bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, dükkanın kepengi ve kapısı kırılarak içerideki yüklü miktardaki ziynet eşyasının çalındığını belirledi.

Şüphelilerin 5 kişi ve maskeli olduğu, bir otomobille gelip soygun yaptıktan sonra aynı araçla kaçtığı da tespit edildi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu
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