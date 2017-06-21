Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu

Alınan bilgiye göre, polise, Sefaköy Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi'ndeki bir kuyumcuya ait iş yerinden soygun yapıldığı bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, dükkanın kepengi ve kapısı kırılarak içerideki yüklü miktardaki ziynet eşyasının çalındığını belirledi.

Şüphelilerin 5 kişi ve maskeli olduğu, bir otomobille gelip soygun yaptıktan sonra aynı araçla kaçtığı da tespit edildi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.