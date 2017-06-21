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a araç plakası sordu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.6.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 11:09
Kule pilota araç plakası sordu

'nda iki uçağın arasından geçen bir aracı kontrol sine bildiren ile kule görevlisi arasında ilginç telsiz konuşmaları yansırken, kule görevlisi uçağın pilotundan aracın plakasını sordu.

'nda DHMİ ekipleri kurallara uyulması adına denetimlerde bulunurken iki uçağın arasından tehlikeye yol açabilecek şekilde yasak olmasına rağmen bir araç geçti. Konuyla ilgili Atatürk Havalimanı'na inip park yerine giden bir uçağın u ile Hava Trafik Kontrol Merkezi arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Pilot, hava trafik kontrol merkezine önünde gerçekleşen olayı rapor ederek iki uçağın arasından geçen apronda görev yapan küçük bir aracı şikayet etti.

KULE PLAKA İSTEDİ

Pilot, "Efendim küçük araçlardan bir tanesi iki uçağın arasından geçti.Bizim hemen önümüzden geçti bilginiz.Bagajları çekenlerden" anonsunu yaptı.Bunun üzerine hava trafik kontrolörü de pilota aracın plakasını görüp görmediğini sorarak aracın geçtiği yere bir araç göndereceğini söyledi.

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Kule pilota araç plakası sordu
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