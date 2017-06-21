Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 21 Haziran 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 836'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 3, 4, 17, 19, 33 ve artı 10 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itiitibarıyla 5 artı 1 bilen 1 kişi 1 milyon 393 bin 179 lira ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 393 bin 179 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 24 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 324 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 904 kişi 33 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 472 kişi 18 lira 85'er kuruş, 3 bilen 88 bin 46 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 734 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 196 bin 347 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Osmaniye Merkez'den yatırıldığı belirtildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 3 milyon 86 bin 863 lira 85 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 964 bin 243 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 537 bin 677 lira 83 kuruş aktarıldı.