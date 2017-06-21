Tarihi cami şimdilik kurtuldu

Şemsi Paşa Camisi bir diğer adıyla Kuşkonmaz Camisi, 1580'de yılında Şemsi Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. İstanbul Boğazı'na sıfır olan ve Osmanlı Dönemi'nden kalma ender tarihi eserler arasında gösterilen cami, birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde. Üsküdarlılar yapılacak olan yaya projesine karşı çıkarken, sosyal medyadaki vatandaşlar ''tarihi dokuya zarar veriliyor'' diyerek isyan etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Üsküdar Meydan Düzenlemesi Projesi" kapsamında denize sıfır olan caminin önüne kazıklar çakılıyordu. Ayrıca proje devam ederken, caminin duvarında oluşan çatlakların da bu çalışmalar yüzünden olduğu ifade edilmişti.

BELEDİYE PROJEYİ SAVUNDU

Üsküdar Şemsi Paşa Caddesi'nde yer alan caminin önünde, denize doğru yapılan genişleme çalışmaları vatandaşlar tarafından sert bir dille eleştirildi. Tepkilerin ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Kurul onaylı proje Şemsipaşa Camii'nin deniz kıyısındaki alanda değil iskele tarafında. Ayrıca dolgu sistemi de değil, kazıklı teras sistemi'' diyerek projeyi savundu.

TEPKİLER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Caminin söz konusu projeyle, denizle olan bağlantısının kesilmesi söz konusuyken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelen tepkilere kayıtsız kalmadı ve çalışmaların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla durdurulduğunu duyurdu. Dün itibariyle kazıkların çakılmasına son verilirken İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Şemsi Paşa Camisi önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek." denildi. Proje tekrar gözden geçirildikten sonra akıbeti hakkında kesin karar verilecek.



