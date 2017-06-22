16 yaşındaki Muhammet, 10 gündür kayıp

Gölcük'te market işleten Kerem Güzelaydın'ın oğlu Muhammet Güzelaydın, iddiaya göre 10 gün önce D-130 karayolu Değirmendere Yüzbaşılar mevkiinde mendil satarken ortadan kayboldu. Ailenin yaptığı tüm aramalara rağmen Muhammet Güzelaydın bulunamadı. Aile, Muhammet Güzelaydın'dan haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Muhammet Güzelaydın'ı bulabilmek için çalışma başlattı.



Oğlunun en son Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar mevkiinde mendil satarken görüldüğünü söyleyen Kerem Güzelaydın, "Ben market işletiyorum ve 11 çocuğum var. Muhammet diğerleri gibi değil. Evden kaçıyor ve kendisini ikna edemiyoruz. Doktorlar muayene etti, herhangi bir psikolojik sorunu da yok. En son Yüzbaşılar ışıklarında mendil satarken görüldüğü söylendi. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptık. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.