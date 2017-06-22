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Antalya'da markette dehşet anları!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 10:13
Antalya'da markette dehşet anları!

Antalya'da, kimliği belirsiz 2 kişi, bir süpermarket zincirinin şubesinde, kasiyeri bıçakla tehdit edip, kasadaki 2 bin lirayı alarak kaçtı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Kepez İlçesi Şelale Caddesi 'nde meydana geldi. Bir süpermarket zincirinin şubesine giren 2 kişi, kasiyer Merve E.'yi bıçakla tehdit edip paraları istedi. Kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı alan soyguncular kaçtı.

Merve E.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İşyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen eşkal doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Polisin ifadesine başvurduğu kasiyer Merve E., yaşadıklarını gözyaşları içersinde anlattı.

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Antalya'da markette dehşet anları!
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