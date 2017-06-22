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İki aile arasında : 12 yaralı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 23:06 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 23:07
İki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 12 yaralı!

’nın ilçesi iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İkizgeçe köyünde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Her iki aile bireylerinden çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alıdı.

Yaralanan 12 kişi'den 8'i ambulanslarla tedavi edilmek üzere Devlet Hastanesine kaldırılırken, 4 kişi ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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İki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 12 yaralı!
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