Mersin'de eski damat dehşeti!

Alınan bilgiye göre, Abdullah Özdemir (55), kızı Z.Ö.'nün 3 yıl önce boşandığı ve koruma kararı aldırdığı eski eşi E.G.'nin babasıyla konuşmak için Yeni Mahalle'deki eski dünürünün evine gitti. Burada evin önünde eski damadı E.G. ile karşılaşan Özdemir tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski damat E.G. eline geçirdiği bıçakla Abdullah Özdemir'i 13 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Özdemir, vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Aşırı kan kaybeden Özdemir, ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Özdemir'in durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis olaydan sonra kaçan E.G. isimli şahsı gözaltına aldı.