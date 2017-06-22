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- - 22 Haziran 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 22:41 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 22:41
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 22 Haziran 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 505'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 3, 5, 20, 37, 44 ve 48 oldu. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 25 milyon 66 bin 109 liralık büyük ikramiye haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 505'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 3, 5, 20, 37, 44 ve 48 oldu. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 25 milyon 66 bin 109 liralık büyük ikramiye haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 25 milyon 66 bin 109 lira 96 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 505. hafta çekilişinde 5 bilen 113 kişi 12 bin 3 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 529 kişi 193 lira 65'er kuruş, 3 bilen 167 bin 14 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 5 milyon 327 bin 924 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 847 bin 597 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 152 bin 698 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.

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Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 22 Haziran 2017
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