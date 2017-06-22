Soyguncuların vicdansız yöntemleri

Beylikdüzü'nde Ebru Yılmaz isimli kadının, aracıyla yol kenarında beklediği sırada kapkaççı çantasını çaldı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen o anlar Yılmaz'ın 6 yaşındaki kızının gözleri önünde yaşandı. Olay, Beylikdüzü'nde yaşandı. 34 yaşındaki Ebru Yılmaz aracını yol kenarına park etti direksiyondan ayrılmadan bir kaç metre uzaklıktaki mağazaya bir paketi alması için kızını gönderdi. Yılmaz'ın otomobilinde beklediği sırada önünde bir araç durdu.



ARACIYLA ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ



Araçtan daha önce inen bir kişi de Yılmaz'ın kızının otomobile yöneldiği anlarda, ön koltuktaki çantayı çaldı. Kapkaççı kendini bekleyen otomobille hızla uzaklaştı. Korku dolu anlara şahitlik eden küçük kız koşarak annesinin aracına bindi. Ebru Yılmaz da şüphelilerin bulunduğu aracı bir süre takip etti; ama gözden kaybetti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



"KIZIM AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ"



Ebru Yılmaz yaşananları şöyle anlattı: "Kızımla dışarı çıktım. Bir mağazadan almamız gereken poşetimiz vardı. Caddede durdum kızım poşeti almaya gitti. Araçtan bir kişi indi. Kapımı açtıktan sonra 'Sus kızın geliyor' deyip çantamı çalarak kaçtı. Kızım o anda bir şok etkisi yaşadı. Ağlama krizine girdi. Aracı bir süre takip ettim; fakat kaybettim. Polis merkezine gidip şikayette bulundum. Telefonlarım, pırlanta yüzüğüm ve bin lira param vardı. Yaklaşık 20 bin lira bir kaybım oldu, şüphelilerin biran evvel bulunmasını istiyorum" diye konuştu.