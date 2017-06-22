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TSK'dan  şehit Aydoğan Aydın ve 13 asker  anısına  klip

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 19:18 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 19:22
TSK'dan  şehit Aydoğan Aydın ve 13 asker  anısına  klip

Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 13 asker için  klip hazırladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba kırsalındaki Cougar tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si pilot, biri teknisyen, 13 asker için klip hazırladı. TSK tarafından hazırlanan klipte Aydoğan Aydın'ın Kato Dağı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte inceleme yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi, bunun yanı sıra operasyonlardan fotoğrafları yer aldı.

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TSK'dan  şehit Aydoğan Aydın ve 13 asker  anısına  klip
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