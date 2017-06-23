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Alibeyköy'de sattığı iddia edilen kişiyi darp ettiler

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 12:01
Alibeyköy'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiyi darp ettiler

30 yaşlarındaki şüpheli, 5-6 kişilik grup tarafından sokakta dövüle dövüle dolaştırıldı

Alibeyköy'de sokakta sattığı öne sürülen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı. Etek giydirilen şüpheli, dövüle dövüle sokakta dolaştırıldı.

Olay önceki gün meydana geldi. İddiaya göre Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu satan bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı. Polise haber vermelerine rağmen ilgilenilmediğini öne süren grup, 'torbacı' olduğunu öne sürdükleri kişiye etek giydirdi. 30 yaşlarındaki şüpheli, 5-6 kişilik grup tarafından sokakta dövüle dövüle dolaştırıldı. Grup üyeleri o anları da cep telefonuyla kaydetti.

Etek giydirip döve döve sokakta dolaştırdılar

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Alibeyköy'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiyi darp ettiler
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