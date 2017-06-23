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da facia!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 18:44 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 18:50
Havuzda facia!

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan bir aqua parkta facia meydana geldi. İddiaya göre, da bulunan 12 yaşındaki Gökay Yıldırım, 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk ve 17 yaşındaki Mert Kalıç havuzda akıma kapıldı.

İşletme sahibi 58 yaşındaki Mehmet Kaya ile oğlu 30 yaşındaki Kadir Kaya suda çırpınan çocukları kurtarmak için suya atladı. 5 kişi akıma kapılırken, görevliler elektriği kesti. Bu sırada un kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canlarını kurtardı. Yaralanan 5 kişi olay yerine gelen Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişinin kalplerinin durduğu tespit edildi. 5 kişinin hayata dönmesi için kalp masajı yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kişi kurtarılamadı. nın olay yerinde yaptığı ilk incelemede işletmede kaçak akım rolesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Jandarma olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Bugün neler oldu? (23.06.2017)

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Havuzda facia!
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