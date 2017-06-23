İstanbul'da cuma sabahı sürpriz...

Bayram öncesi cuma sabahı İstanbul trafiği dikkat çekti. Trafik yoğunluğu 08.50 itibarıyla yüzde 29'da kaldı.

EN AZ 600 BİN KİŞİ OTOBÜSLE GİDİYOR

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ve yaz tatilinin başlangıcının neredeyse aynı döneme gelmesinin otobüs biletlerine olan ilgiyi artırdığını, bilet talebinde adeta patlama yaşandığını söyledi.Tüm Türkiye'de hareketliliğin yaşandığını belirten Özcan, "Ancak İstanbul'da aşırı bir yoğunluk var. Dünden itibaren başlayıp 23 Haziran Cuma tarihine kadarki tüm biletler 15-20 gün önceden tükendi. Anadolu ve Trakya dahil olmak üzere bilet kalmadı." ifadelerini kullandı.





HER GÜN 2500 OTOBÜS ÇIKIYOR

Özcan, pazartesi ile cumartesiyi kapsayan bayramdan önceki 6 günlük sürede (19-24 Haziran) İstanbul'dan yoğun bir otobüs çıkışı yaşanacağı bilgisini verdi. Şu anda İstanbul'dan her gün 2 bin 500 otobüsün çıktığını dile getiren Özcan, "Bayramda önceki 6 gün boyunca İstanbul'da her gün 2 bin 500 otobüs çıkmış olacak. 35 kişilik de 42-45 kişilik de otobüsler mevcut. Bu otobüslerde ortalama 40 kişi olduğunu ele aldığımızda 6 günde 600 bin kişi İstanbul'dan yaz ve bayram tatili için otobüsle ayrılmış olacak." dedi.





ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK

RAMAZAN Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda yoğunluğa neden oldu. İç hatlarda özellikle Bodrum, Antalya, İzmir, Dalaman, Trabzon'a ek seferler ÿolmasına rağmen Atatürk Havalimanı gidiş katları son ayların en kalabalık gününü yaşadı. Dış Hatlar Gidiş Terminalinde ise check-in kontuarları, pasaport geçiş ve güvenlik noktalarının yoğun olduğu gözlendi. Bazı yolcuların elektronik ortamda bilet işlemlerini yaptırması kontuarlardaki yoğunluğu azalttı.

İÇ HATLAR YOLCULARI

Tatil için Antalya'ya giden Nuran Yücel "Beş kişi gidiyoruz. Bayram önce yoğunluk olur diye 3 saat önceden geldik. Daha önce bir saat önce geliyordum. İlgililerin uyarıları da yararlı oldu" dedi. Kızı ile beraber Dalaman'a seyahat eden İlgen Manizade ise, Bayramı birleştiriyoruz. Bir haftalığına gidiyoruz. Tam iki saat önce havalimanı'na geldik" dedi.

DIŞ HATLAR YOLCULARI

Dış hatlardan seyahat eden İlkin Duyar da, Paris'e Disneyland'a kızımızı götürüyoruz.5 gün kalacağız. Uçuşumuz saat 10.00'da. Biz saat 06.30'da geldik" diye konuştu. ÿGörkem Hancı ise, Estonya'ya Talinn'e seyahat ediyorum. Tatilimi daha önce planlamıştım. Cuma günü olduğu için, bu gün biraz daha rahat. Uçuşum saat 08.15'te. 2 saat önceden geldim" dedi.

YOLCU HİZMETLERİNDE SORUN YOK

Bu arada uçaklara yer hizmeti veren Turkish Ground Services(TGS) Koordinasyon şefi Atilla Çengel ise yolculara uyarıda bulunarak şunları söyledi: "Yoğun bayram öncesi yolcularımıza ilk olarak önerilerimiz havalimanı girişlerinde yaşanan araç trafiği güvenlik kontrolleri ve check-in bankolarında beklemeler nedeniyle kendilerini iç hatlarda uçuşlarından en az 2 saat, dış hatlarda ise 3 saat önceden Havalimanı'nda bulunmalarını istiyoruz. Öncelikle yolcularımızın güvenlik geçişlerinde kemer, cüzdan, saat ve benzeri ceket gibi materyallerin daha öncesinden hazırlanması ve güvenlikten hızlı geçmelerini daha sonrasında ÿCheck-in kontuarlarına müracaat ederek kabin ve biniş kartlarını almaları gerekmektedir. Bagajsız yolcularımız kioks check-in alanında ÿişlem yaparak direk olarak güvenlik noktasına gidebilir. Bu da yolcularımıza zaman kazandırmaktadır. İç hatlarda 45 dakika, dış hatlarda ise 1 saat önce check-in işlemine kapandığı için yolcularımızın bu süreyi göze almaları gerekir. Daha sonra gelen yolcular seferlere kabul edilmemektedir"

YOLCULARA UYARI

Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliği bir açıklama yaparak Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için yolcularını uyardı. THY iç hatlarda en az 2 saat, dış hatlarda da en az 3 saat önce Havalimanları'nda olmalarını istedi.

EK SEFERLER

Bayram için hava yolu şirketleri toplam 228 ek seferler koydu. Bunlar, Pegasus Hava Yolları ÿ116, THY 83, ÿOnurair 20, ÿAtlasglobal Hava Yolları ise 9 ek sefer koydu.Tatilcilerin yurtiçinde tercih ettiği şehirler Antalya, Bodrum,Trabzon,İzmir,Gaziantep,Adana,Dalaman yurt dışında tercih edilen şehirler ise Ercan, Bahreyn, Dobrovnik, Saraybosna, Roma,Paris.