Kargo firmasına gelen paketten sızan kimyasaldan 2 çalışan etkilendi

Olay, İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan kargo firmasına ait şubede meydana geldi. Kargo şubesine gelen paketi içeri taşıyan kargo çalışanı paketten sızan maddeyi fark etti. 2 kargo çalışanı paketten yayılan maddeden etkilendi.

ÇALIŞANLARIN HABER VERMESİ ÜZERİNE

Olay yerine 112 Acil, polis, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. 112 Acil ekibi 2 kargo çalışanını kontrol amacıyla hastaneye kaldırdı. AFAD ekipleri ise paketi incelerken, pakette 'Ksilen' isimli kimyasal madde olduğu belirlendi. Paketin bir hastaneye geldiği tespit edildi. Paket, kargo şubesine gelen alıcısına teslim edildi.