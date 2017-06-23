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firmasına gelen paketten sızan kimyasaldan 2 çalışan etkilendi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 17:21 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 17:31
Kargo firmasına gelen paketten sızan kimyasaldan 2 çalışan etkilendi

İzmit'te, bir firmasına gelen paketten yayılan maddeden 2 çalışan etkilendi. Yapılan kontrolde paketteki maddenin ’Ksilen’ adlı kimyasal madde olduğu ve bir hastaneye geldiği belirlendi.

Olay, İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan firmasına ait şubede meydana geldi. Kargo şubesine gelen paketi içeri taşıyan kargo çalışanı paketten sızan maddeyi fark etti. 2 kargo çalışanı paketten yayılan maddeden etkilendi.

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Olay yerine 112 Acil, polis, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. 112 Acil ekibi 2 kargo çalışanını kontrol amacıyla hastaneye kaldırdı. AFAD ekipleri ise paketi incelerken, pakette 'Ksilen' isimli kimyasal madde olduğu belirlendi. Paketin bir hastaneye geldiği tespit edildi. Paket, kargo şubesine gelen alıcısına teslim edildi.

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Kargo firmasına gelen paketten sızan kimyasaldan 2 çalışan etkilendi
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