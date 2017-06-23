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u yürüyen e sıkıştı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 16:14 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 16:51
Kolu yürüyen merdivene sıkıştı

İstanbul Taksim Meydanı metro istasyonunda Danyal Ateş isimli şahsın u yürüyen le duvar arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri şahsın kolunu duvarı kırarak kurtarırken, kurtarma çalışması sırasından Ateş'in feryadı Taksim Meydanı'nı inletti.

Taksim Meydanı Metro İstasyonu'nda yürüyen lerine binen bir şahıs meydana çıkacağı sırada u yürüyen merdivenle duvar arasında sıkıştı. Canı yanan Ateş, bağırarak yardım istedi. Şahsa ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

KOLUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI

İtfaiye ekipleri şahsın kolunu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri balyozla duvarı kırarak şahsın kolunu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada Danyal Ateş'in feryatları Taksim Meydanı'nı inletti. İtfaiye duvarı kırarak şahsın kolunu kurtardı. Kolundan yaralanan Danyal Ateş daha sonra hastaneye götürüldü.

Taksim Meydanı'nda kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfaiye kurtardı

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Kolu yürüyen merdivene sıkıştı
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