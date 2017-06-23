Kolu yürüyen merdivene sıkıştı

Taksim Meydanı Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerine binen bir şahıs meydana çıkacağı sırada kolu yürüyen merdivenle duvar arasında sıkıştı. Canı yanan Ateş, bağırarak yardım istedi. Şahsa ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

KOLUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI

İtfaiye ekipleri şahsın kolunu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri balyozla duvarı kırarak şahsın kolunu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada Danyal Ateş'in feryatları Taksim Meydanı'nı inletti. İtfaiye duvarı kırarak şahsın kolunu kurtardı. Kolundan yaralanan Danyal Ateş daha sonra hastaneye götürüldü.

Taksim Meydanı'nda kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfaiye kurtardı