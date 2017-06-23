Konya'da akılalmaz olay! Çocuklarını tramvayda unuttu

Konya'da annelerinin dalgınlığı sonucu hareket eden tramvayda kalan iki küçük kardeş polis ekiplerince annelerine teslim edildi.Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Medaş Tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi R.Ş. küçük çocuğu ve 8 yaşındaki oğlu K.M.Ş. ile 5 yaşındaki kızı H.Ş.yi alarak tramvaya bindi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan tramvay Medaş Durağına geldiğinde küçük çocuğunu yanına alan R.Ş. tramvaydan indi.