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Liseli Çağdaş 1 milyona gidiyor

DERVİŞ UĞURLU

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017
Liseli Çağdaş 1 milyona gidiyor

atv’de yayımlanan Türkiye’nin en beğenilen bilgi yarışması ’de yarışan öğrencisi 1 milyon TL’lik soruya ulaştı

Murat Yıldırım'ın atv ekranlarında sunduğu Türkiye'nin en çok sevilen bilgi yarışması 'in sezon finalinde lise öğrencisi 1 milyon değerindeki soruya ulaştı. son sınıf öğrencisi Çağdaş (19), bilgisi ve olgunluğuyla da büyük ilgi gördü. Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nden kabul alan ve bu okulda hukuk okumayı planladığını ifade eden başarılı genç, kazandığı parayı eğitimi için kullanmayı planlıyor. İkinci baraj sorusuna kadar sadece seyirci joker hakkını kullanan Çağdaş İrfan Yıldırım, 30 bin TL'lik soru için yarı yarıya ve çift joker hakkını kullandı.



SON CEVAP SEZON BAŞINDA
"Paul McCartney, The Beatles'in 'A Day in The Life' şarkısının sonuna yerleştirdiği sesin sadece hangi hayvan tarafından duyulabileceğini söylemiştir?" sorusu için telefonla joker hakkını kullanan Çağdaş, kendi hafızasına güvenmeyi tercih ederek 'Köpek' yanıtını verince 250 bin TL'lik soruya geçmeye hak kazandı. 250 bin TL değerindeki "Bir kız bana emmi dedi neyleyim" sözü hangi halk ozanına aittir?" sorusuna Karacaoğlan yanıtını vererek, 1 milyon TL'lik soruyu açtırabilen program tarihindeki ikinci yarışmacı oldu. Ancak yarışmanın süresi dolduğundan 1 milyonluk soru için yeni yayın döneminde yarışmayı bekleyecek.

ONA 'ŞAMPİYON' DİYORLAR
Çağdaş İrfan Yıldırım dün Galatasaray Lisesi'nde yapılan mezuniyet töreninde duygularını SABAH'la paylaştı. Başarılı genç, şimdiden arkadaşları ve çevresi tarafından 'şampiyon' olarak çağırılıyor. "Yarışma çok heyecanlıydı, o kadar ilerleyebileceğimi beklemiyordum" diyen Yıldırım, "Yarışmanın başlarında heyecandan bir hata yaparım diye düşünüyordum. Ama belli bir yerden sonra bir rahatlama geldi. İkinci üçüncü sorudan sonra daha rahattım. Özgüvenim de deli gibi arttı. Sonrasında soruları yapa yapa ilerledim. Bildiğim soruların gelmesi büyük bir şans gerçekten. Bu beni çok mutlu etti. Tüm öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve aileme destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bugün neler oldu? (23.06.2017)

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Liseli Çağdaş 1 milyona gidiyor
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