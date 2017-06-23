Şortlu kıza saldırıdan tutuklandı

İstanbul'da Pendik minibüsünde şort giydiği için üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a saldıran Ercan Kızılateş, "tutuksuz yargılanmasına" karar verilerek serbest bırakıldı. Ancak soruşturma Savcısı Mehmet Ali Yıldız, saldırganın 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmasının ardından, bu karara 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. Hakim, itiraz üzerine saldırganın tekrar tutuklanmasına karar verdi. Asena Melisa Sağlam'ın şikayeti üzerine başka suçtan tutuklu olduğu cezaevinden Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Ercan Kızılateş, "Darp iddialarını kabul etmiyorum. Görüntülerde çok açık darp etme olayı yok. O da bana saldırdı. Kameraları görmüyor musunuz. Ben de ondan şikâyetçiyim" dedi. Saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Sağlam, saldırgan Ercan Kızılateş'in de kendisinden şikâyetçi olması üzerine ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.



