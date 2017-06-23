Uyuşturucu ile mücadelede dev adım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, son dönemde küresel bir tehdit haline gelen madde bağımlılığıyla mücadele için seferberlik başlatıyor.Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu ve uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı dahilinde önleyici ve koruyucu faaliyetler gözetilerek gerçekleştirilecek çalışmalarla gençler arasında yaygınlaşan madde bağımlılığının önüne geçilecek. Gençlik merkezleri ile gençlik kampları başta olmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda barınan yaklaşık 600 bin üniversite öğrencisine Yeşilay ve Emniyet Müdürlükleriyle işbirliği içerisinde verilecek seminer, konferans, panel, sempozyum ve eğitimlerle beraber, gençler madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilecek.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ŞURASI YAPILACAK

Dezavantajlı gençlere yönelik sürdürülen madde bağımlılığıyla mücadeleyle alakalı projeler de içerikleri genişletilerek 81 ilde uygulanacak. Bununla birlikte hükümet, aralarında akademisyenler, sporcular ve sanatçıların da olacağı geniş katılımlı bir uyuşturucu ile Mücadele Şurası düzenleyerek madde bağımlılığıyla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bir taslak oluşturacak.

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