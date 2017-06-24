Avrupa yolunda bayram kuyruğu

Ramazan Bayramı nedeniyle bayram tatilini yurtdışında geçirmek isteyen binlerce kişi İpsala Gümrük kapısında kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Cuma günü mesai saati bitimi ile birlikte başlayan Bayram tatili nedeniyle birçok kişi memleketine giderken, tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ise Cuma günü itibariyle yurt dışına çıkmaya başladı.

Akşam saatleri itibariyle yoğunluk başladığı ve yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyruğunun oluştuğu İpsala Gümrük kapısında, tatil için yola çıkan yüzlerce kişi yurtdışına çıkmak için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan Yunanistan Kipi Sınır Kapısında da işlemlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle Türkiye sınırına kadar sıra olduğu ve geçişin Türkiye sınırından itibaren kontrollü olarak verildiği öğrenildi.