Çocuk gelinin babasına 5, kocasına 11 yıl hapis

Erzurum
'un Pasinler
ilçesinde 2006'da yaşanan olayda, 14 yaşında olan Tuğba Uğurlu, babası Mehmet Şerif Uğurlu tarafından 34 yaşındaki İsrafil Erol ile evlendirildi. İki yıl sonra eşini terk eden çocuk gelin
, İstanbul'da yaşayan ailesinin yanına döndü. Bir süre sonra ise bu kez, resmi nikahlı bir eşi bulunan komşuları Halil İbrahim Bekir ile dini nikahla evlendi. Durumu öğrenen babası ise komşusundan şikayetçi oldu. Arandığını öğrenince karakola giden Tuğba Uğurlu yaşadıklarını anlattı. Ardından da kimseden şikayetçi olmadığını söyleyerek Sosyal Hizmetler Yurdu'na yerleşmek istediğini bildirdi. Tuğba Uğurlu'nun henüz 14 yaşında evlendirildiği ortaya çıkınca baba Uğurlu hakkında "Küçük çocuğa karşı cinsel istismara iştirak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya iştirak", İsrafil Erol hakkında da "Küçük çocuğa karşı cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kamu davası açıldı.
KARISINI BAHENE ETTİ
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, eşinin ruhsal sorunları olduğunu öne süren baba Mehmet Şerif Uğurlu, "Sürekli evden kaçıyordu ve 4 çocuğum da perişan durumdaydı. Kızımı, kaçıp kötü yola düşmesin diye evlendirdim. O tarihte yaşı küçük görünse de normalde 5-6 yaş daha büyük" dedi. Babasının ifadesine benzer ifade veren Tuğba Uğurlu da şikayetçi olmadığını söyledi. 14 yaşındaki kız çocuğu ile evlenen İsrafil Erol ise "Yaşının küçük olduğunu biliyordum. Bu sebeple resmi nikah yapamadık. 6-7 ay karı koca ilişkisi yaşadık. Daha sonra ayrıldık" diye konuştu. Davayı sonuçlandıran mahkeme, 14 yaşındaki kız çocuğu ile evlenen İsrafil Erol'u, yargılandığı iki suçtan 12 yıl, baba Uğurlu'yu da bu suçlara iştirak etmekten toplam 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Temyiz üzerine Yargıtay, kararı bozunca yeniden görülen davada, İsrafil Erol bu kez 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babaya da ilk aldığı ceza verildi. Tutuklanan sanıklar, cezaevine gönderildi.
Furkan NEHRİ /
SABAH