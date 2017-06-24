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Çocukluk arkadaşları düelloda birbirini öldürdü

Giriş Tarihi: 24.6.2017 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 09:35
Çocukluk arkadaşları düelloda birbirini öldürdü

İstanbul ’de 2 ortak, iflas ettikten sonra anlaşmazlığa düştü. Birbirlerini suçlayan ve aralarındaki tartışma büyüyen çocukluk arkadaşı ortaklar, caddede karşı karşıya geldiklerinde aynı anda a sarıldı. Karşılıklı ateş eden 2 ortak, birbirini aynı yerden vurdu. 2’si de can verdi.

İstanbul 'de işlettikleri kafeteryaları iflas eden 2 ortak, 30 yaşındaki Mustafa Elönü ile taksicilik yapan 29 yaşındaki Şahin Akşit, anlaşmazlığa düştü. Sık sık tartışan 2 ortak iflas konusunda sürekli birbirlerini suçlayınca aralarındaki husumet büyüdü.

AYNI ANDA SİLAHLARINI ÇEKİP ATEŞ ETTİLER

Akıllara durgunluk veren olay, Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi üzerinde önceki gün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Dün de aynı nedenle tartışan ortaklar, göz açıp kapayıncaya kadar aynı anda larını çekip birbirlerine ateş etti. 2'si de sol karın bölgesinden vurulan Akşit ve Elönü, yan yana yere düştü. Vatandaşlarca hastaneye kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, birbirlerini öldüren 2 ortağın çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi. Elönü'nün evli ve 2 çocuk babası olduğu, iflas ettikten sonra iş yapmadığı kaydedildi. Bekâr olan Akşit'in ise bir süredir taksicilik yaptığı belirtildi. (Habertürk)

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Çocukluk arkadaşları düelloda birbirini öldürdü
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