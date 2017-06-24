İkizdere Tüneli'nde zincirleme kaza: 10 yaralı!

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karabük-Zonguldak karayolu'nun İkizdere Tüneli'nde meydana geldi.

Karabük yönüne giden Ümit Avcı yönetimindeki 06 DH 6205 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsü şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Emrah Yağcı yönetimindeki 67 ZG 775 plakalı TIR'a yandan çarptıktan sonra savrularak arkasından gelen Aykut İncebacak yönetimindeki 78 AF 288 plakalı kamyonetle çarpıştı.

TIR sürücüsünün yaralanmadığı kazada diğer sürücüler ile birlikte, Ayşe İncebacak, 3 yaşındaki Nisa Nur İncebacak, Ayşe Avcı, 9 yaşındaki Emirhan Avcı, Fatma Kesgin, 3 yaşındaki Kerem Kesgin, 1 yaşındaki Serra Nur Kesgin ile Sezer Arslan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.