Türkiye'nin en iyi haber sitesi

boşaldı, yollarda in cin top oynuyor

Giriş Tarihi: 24.6.2017 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 10:07
İstanbul boşaldı, yollarda in cin top oynuyor

Ramazan Bayramı tatili başladı, boşaldı. Bu durum kentin trafiğine de yansıdı. Hem Cuma akşam saatleri hem de bu sabah kentin yoğunluktan nefes alınmaz yollarında adeta in cin top oynandı. İBB verilerine göre bu sabah yoğunluk yüzde 1'lere düştü.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler 'dan ayrılınca, yoğunluk yaşanan yollar boş kaldı. Hem dün akşam saatlerinde kentte sıkışıklığının pik yaptığı pek çok yer, hem de bu sabah trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler dün İstanbul'dan ayrıldı. Cumartesi günleri yoğunluk yaşanan kentte adeta in cin top oynadı.

Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre yüzde 1 olarak görüldü.

E-5 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erken saatlerde herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, metrobüs durakları ise boş kaldı. İlerleyen saatlerde yoğunluk ancak yüzde 4'e ulaştı. İstanbul'da trafiğin yoğunlaştığı tek nokta, saatin ilerlemesiyle birlikte bakım çalışmalarının devam ettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.

Saat 09.21 itibariyle İstanbul trafiğindeki son durum böyleydi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul boşaldı, yollarda in cin top oynuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz