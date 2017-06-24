Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 24 Haziran 2017

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 76'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 7, 10, 22, 23, 30 ve 45 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 711 bin liralık ikramiye haftaya devretti. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 711 bin 560 lira 35 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 418 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 437 kişi 73 lira 25'er kuruş, 3 bilen 141 bin 398 kişi ise 10 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte, toplam 2 milyon 792 bin 545 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 790 bin 871 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 912 lira 47 kuruş kamuya aktarılacak.