Nemrut ziyaretçilerini bekliyor

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Ramazan Bayramı tatilinde, turistleri ağırlayacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ve pek çok dev eseriyle özellikle kültür turizmi meraklıların ilgisini çekiyor.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan bölgede, eşsiz eserlerin yanı sıra rakımı sayesinde "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" yakıştırması alan Nemrut Dağı'nda yaz tatilinin gelmesiyle yoğunluk yaşanırken, bu hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da artarak devam etmesi bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından turist ağırlaması beklenen otantik mekana, tatilcilerin daha kolay ulaşımı için de çalışmalar yapılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'da turizm sektörünün canlandırılması için şu anda Adıyaman Valiliği adına yaklaşık bütçesi 10 milyon avro olan "Nemrut Dağı çevre düzenleme uygulama" projesinin Avrupa Birliği desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.

30. yıl kutlaması

Ekinci, Nemrut Dağı'nın 1987'de kültür miras listesine alındığını ve bu yıl da 30'uncu yıl dönümünün kutlanacağını hatırlattı.

Temmuz ayında bazı etkinliklerle kutlamalar yapılacağını belirten Ekinci, "Nemrut Dağı'nı tanıtıcı, farkındalığını artıracak bazı etkinlik ve çalışmalar olacak. Bunların bir kısmı yerel, bir kısmı ulusal ve bir kısmı da uluslararası olacak. Biz 7 Temmuz'da ulusal bir etkinlik yapmayı planladık." dedi.

Kommegene Kralı 1. Antikos'un taç giyme tarihi olarak bilinen 7 Temmuz'da Nemrut Dağı ve Adıyaman turizm potansiyelini masaya yatırılmak üzere Türkiye Turizm Tanıtma Platformu, Trofet, Turep gibi sivil toplum örgütlerinin de içinde yer aldığı aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesinden akademisyenlerin olacağı bir etkinlik yapacaklarını dile getiren Ekinci, böylece Adıyaman'da turizm noktasında farkındalık yaratacaklarını kaydetti.

Milli Parklar Görevlisi Bilal Mente ise bu sezon 18 Haziran'a kadar Nemrut Dağı'nda 2 bin kişiyi ağırladıklarını, Ramazan Bayramı'nda 5 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Malatya'dan Nemrut Dağı'na gelen Adem Göktürk de ilk kez gördüğü dağın çok güzel olduğunu, eşsiz manzara karşısında hayranlığını gizleyemediğini söyledi.