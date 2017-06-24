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Polisleri vurup kaçan şahıs işte böyle yakalandı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.6.2017 15:16 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 15:30
Polisleri vurup kaçan şahıs işte böyle yakalandı

İstanbul'da 2015 yılında 2 polisi yaralayarak kaçan K.G. Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da, 8 Kasım 2015 gecesi saat 01.00'da Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması yapıyordu.
Ekipler şüpheli bir araç durdurdu.

2 POLİS YARALANDI

Kimlik kontrolü, araç ve üst araması yapılacağı sırada aracın içindeki bir kişi polislere ateş açtı. 2 polis yaralanırken, araçtakiler kaçtı. Polis yaptığı araştırmada polise ateş açanın K.G. olduğunu belirledi.

Uzun soluklu çalışmada K.G'nin Kocaeli, Orhan Mahallesi'nde bir evde gizlendiği belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Eve önceki gün sabah 05.30 sıralarında operasyon düzenlendi. K.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Polisleri vurup kaçan şahıs işte böyle yakalandı
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