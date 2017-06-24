Şehitlere veda

Bitlis'teki PKK'ya operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan da katıldı. Şehidin cenazesi askeri törenin ardından ilçeye bağlı Karabük Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında toprağa verildi. Bekar olan şehidin 1.5 ay önce memleketine izne geldiği öğrenildi. Bitlis'te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin cenazesi de memleketi Adana Kozan'da toprağa verildi. Cenaze, Kozan ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Horzum Yaylası'na götürüldü. Bu sırada, şehidin 6 aylık hamile olan eşi Şeyda Bildirici (sağda), cenazeyi taşıyan araçtan inerek eşinin tabutuna sarılıp, "Aşkım bak beni istemeye geldiğin gün giydiğin gömleği giydim" diye gözyaşı döktü. Şehidin acılı eşi "Ben onun oğluna da annesine de babasına da sahip çıkacağım. Onun gibi vatan aşkıyla yanan bir evlat. 3 ay sonra oğlumuz olacak ama o olmayacak. O bizi ağlayarak görmek istemezdi. Vatan sağ olsun, o kalleşler gülmesin" diye konuştu. Şehidin cenazesi Horzum Yaylası mezarlığında toprağa verildi.





Şehit Uzman Çavuş Bildirici'nin 6 aylık hamile eşine AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı manevi destek verdi.





Törene katılan bir komutan şehit Uzman Çavuş Şilepe'nin babasının önünde diz çökerek başsağlığı diledi.

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