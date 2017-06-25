2.5 milyon anneye 1 milyarlık yardım

Hükümetin 2015'ten bu yana yaptığı doğum yardımları 2.5 milyon annenin yüzünü güldürdü. 2 milyon anneye 1 milyarlık doğum yardımı ödemesi yapıldı. Bununla da kalınmadı, 20 bini aşkın baba da yardımlardan yararlandı. Hükümet doğum yardımı için başvuran annelere, ilk çocukları için 300, ikinci çocukları için 400, üçüncü çocukları için de 600 liralık doğum yardımı yapıyor. Annenin vefat etmesi durumunda ise yardımı babalar alabiliyor.



2015 MAYIS'TAN BUGÜNE

Hükümet mağdur, gazi, şehit yakını ve dezavantajlı bütün vatandaşlar için sosyal yardım kaynaklarını seferber ederken, anneleri de unutmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2015 Mayıs'ta başlatılan annelere doğum yardımı kapsamında, 2 yıl içinde 2 milyon 348 bin çocuğa ilk altını devlet taktı. Yardımlar yıllar içinde artarken, 2015'te Haziran ayından itibaren 6 ay içinde 658 bin anneye 285 milyon liralık, 2016'da 1 milyon 175 bin anneye 510 milyonluk, 2017'de Haziran ayına kadar 469 bin anneye 206 milyon 633 bin liralık yardım yapıldı. Yaklaşık iki yıl içinde rekora miktara ulaşan doğum yardımıyla, 2 milyon 300 bin anneye 1 milyar liralık destek sağlandı.



TÜRK VE MAVİ KART SAHİBİ OLMA ŞARTI

Aile Bakanlığı tarafından yardımlar kapsamında ilk çocuğunu kucağına alan annelere 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira üçüncü çocuk için de 600 liralık yardım sağlanıyor. Doğum yardımına Türk vatandaşları ve mavi kart sahibi olan herkes başvurabiliyor. Yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar önceden SMS yoluyla bilgilendiriliyor. Yardımlardan annelerin yanı sıra babalar da faydalanabiliyor. Annenin vefat etmesi durumunda da yardımlar babaların hesabına yatıyor.

Bugün neler oldu? (25.06.2017)