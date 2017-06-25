Gazeteciye gaspa komik savunma: Terörden şüphelendik

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile fotoğraflarını çeken gazetecilerden tabanca zoruyla makinelerini aldırmaya çalıştığı iddia edilen ve tutuklanan Umut Evirgen'in korumaları ifadelerinde "Son dönemlerde terör saldırıları olduğu için şüphelendik ve araçla takip ettik" dedi. Evirgen ile sahibi olduğu mekanın korumaları A.F.B. ve D.A. tutuklandı. Süreç, Takvim gazetesinin muhabiri Aydın Hamza ile Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Bayrak'ın oyuncu Büyüküstün (35) ile mekan işletmecisi Evirgen'i (28) fotoğrafladıktan sonra yaşanan saldırı ile başlamıştı. Hamza ve Bayrak, İstanbul Emirgan'daki La Boom adlı mekanın önünde Evirgen ile Büyüküstün'ü baş başa görünce fotoğraf çekti. Muhabirleri silahlarıyla tehdit eden korumalar fotoğrafları sildi ve makineleri gasp ederek olay yerinden ayrıldı. Evirgen ve korumalığını yapan A.F.B. ve D.A. 'Nitelikli Yağma' gerekçesiyle tutuklandı. Evirgen ifadesinde olayın azmettiricisinin kendisi olmadığını söyledi. A.F.B. ile D.A. ise Evirgen'in kendilerini muhabirlerin arabalarına gönderdiğine dair bir şey söylemedi. Mağdurların "Gazeteciyiz" demelerine rağmen korumaların fotoğrafları silmesinin ve anlattıklarının hayatın doğal akışına ters olduğuna kanaat getirilince 3 şüpheli için tutuklama kararı verildi.





Takvim muhabiri Aydın Hamza (sağda) ve Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak.

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