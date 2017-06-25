Genç doktorun sır ölümünde yeni gelişme

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Hakkari Şemdinli İlçesi'nde görev yapan aile hekimi Pevrul Tana yalnız yaşadığı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki evinde, 5 Mayıs günü başına poşet geçirilmiş bir şekilde ölü bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü olayı titizlikle araştırıyor.

Genç doktorun ölümüne ilişkin incelemede cinayet bulgusuna rastlanmazken intihar olasılığı güçlendi. Daha önce bileklerinde kesik tespit edilen Tana'nın "yüzde 90 intihar etmiş olabileceği" belirtildi. Genç doktorun intihar etmek için 3 şırınga dolusu ilaç hazırladığı evde yapılan aramalarda bulundu. Fakat ilaçları kullanmadığı öğrenildi.

KAFASINDAKİ POŞETİN SIRRI

Soruşturma sürerken genç doktorun başındaki poşetin sırrını çözülmeye çalışılıyor. Pevrul Tana'nın 1,5 önce sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıkarken, psikolojik sorunları olduğu belirlenmişti. Tana'nın telefonunu da inceleniyor.

Şemdinli'de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Pevrul Tana, izin alıp Konya Emirgazi'de yaşayan ailesinin yanına gedeceğini söylemiş, 6 gün sonra da evde ölü bulunmuştu.