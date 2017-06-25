İhmal trampleni

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde, önceki gün meydana gelen havuz faciasının nedenleri aydınlanıyor. İlk tespitlere göre olayın nedeni ihmal... İşyeri sahiplerinin izinsiz tadilat yaptırdığı, tadilata rağmen de tesisin açık tutulduğu ve aquaparkta böylesi faciaların önüne geçebilecek kaçak akım rölesinin bulunmadığı belirlenirken, olay da metal ayakları havuzun içinde olan tramplenle elektrik kablosunun teması sonucu yaşandı.



3 AYRI SORUŞTURMA AÇILDI

Aquaparkta havuzda yüzerken elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki Mert Kaliç, arkadaşları 12 yaşındaki Gökay Yıldırım Genç ve 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk ile çırpınmaya başlayan çocukları kurtarmak için havuza atlayan işyeri sahibi 58 yaşındaki Mehmet Kaya ile 29 yaşındaki oğlu Kadir'in yaşamına mal olan olayla ilgili 3 ayrı soruşturma açıldı. Görevlendirilen uzman ekip de korkunç kazanın nedenlerine dair ilk bulgulara ulaştı.



TADİLAT İZNİ ALMAMIŞLAR

2012'de "Yüzme havuzu ve eğlence merkezi" olarak ruhsat alınan tesiste, bir küçük ve bir büyük havuz bulunduğu ve bayrama yetiştirilmeye çalışılan tadilat için işyeri sahiplerinin 'Tadilat Proje İzni' almadıkları ortaya çıktı. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan da işletmenin Akyazı Belediyesi'ne yapılmış "tadilat projesi" başvurusu olmadığını belirtti.

Tesisin açılışından sonra çeşitli tarihlerde ilaveler yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında tesisin ruhsat alınırken durumunu gösteren proje Akyazı Belediyesi'nden istenilecek.



İZOLASYON YOK

Görevli uzman ekibin ilk bulgularına göre, metal tramplenden geçen kabloların izolasyonu yeterince yapılmadığı için, havuzun içine kadar uzanan metal ayaklara geçen akım, buradan da suya iletildi. Havuzda kaçak akım rölesi de bulunmuyordu.







KURBANLAR MARKETTE

Havuzda elektrik akımına kapılan çocukların, kazadan kısa süre önce marketten su alırkenki görüntüleri ortaya çıktı.



'GİRMEYİN ELEKTRİK VAR'

Aqua parkta facianın yaşandığı gün temizlikçi olarak işe başlayan ve yaralanan 20 yaşındaki Zafer Kerim korku dolu anları anlattı: "Nurullah Ünlütürk 'Boğuluyorum' diye bağırıyordu. Şaka sandık ama işin ciddi olduğunu anlayınca havuzun sağ tarafından dolaştım. O sırada Gökay Yıldırım Genç tramplenin üzerindeydi. Sağ tarafında da Mert Kaliç vardı. Havuza atladım elektrik akımına kapıldığım için bir şey yapamadım. 'Girmeyin elektirik var' diye bağırdım. İşletme sahipleri de kurtarmak için atladı ama akıma kapıldılar."







GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Havuz faciasında yaşamını yitirenler dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Kurbanlar Gökay Yıldırım Genç (12), Nurullah Ünlütürk (15), Mert Kaliç (17), Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya'nın (29) cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Akyazı'ya getirildi. Akyazı Hastane Mahallesi'nde oturan işletme sahibi Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya için Yeşildirek Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören sonrasında baba ile oğlu gözyaşları arasında uğurlandı.



EN KÜÇÜK KURBANA VEDA

Mert Kaliç ilçe merkezindeki Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Feci olayın en küçük kurbanı Gökay Yıldırım Genç ise Kuzuluk Mahallesi Şose Mahallesi'nde öğle namazını müteakip Şose Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanına defnedildi. Akyazı'ya bağlı Boztepe Mahallesi'nde oturan Nurullah Ünlütürk ise aile mezarlığında toprağa verildi.







FUHUŞTAN MÜHÜRLENDİ AQUA PARK YAPTILAR

Tesis, Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sakarya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Soruşturma çerçevesinde jandarma ve savcılık tarafından görevlendirilen uzman ekip, tesisin 15 yıl önce inşa edildiğini ve daha önce pansiyon olarak kullanıldığını, fuhuş nedeniyle mühürlenmesinin ardından aqua parka dönüştürüldüğünü belirledi.



ELEKTRİKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Tesisin elektrik işini yapan K.D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tadilatta olan işletmenin neden kapalı olmadığı, çocukların yüzmesine neden izin verildiği, tramplenin metal ayaklarının suda bulunmasının yasal olup-olmadığı da araştırılıyor.



'GEREKLİ TESİSAT, LÜKS OTELLER DIŞINDA YOK'



A Sınıfı İş Güvenliği uzmanı Latif İşcen: Acil durumda elektriği kesen sigorta devresi ve kaçak akım rölesi çalışıyor. Doğru amperle hazırlanmamış olması da kazaya davetiye çıkarıyor. Akyazı'daki havuzda kaçak akım rölesi olmadığı belirtiliyor. Havuz sistemlerinde motor arızalansa, lambalar sorun çıkarsa, kablolar yıpransa bile etkilenmeyecek su geçirmez şekilde donatılması gerekiyor. Bu kazalar, işverenin teknik konularda bilgi sahibi olmayışından kaynaklanıyor. Maalesef bazı lüks oteller hariç su geçirmez tesisat sistemi yok. Bu yüzden de havuzlarda tehdit her zaman oluşabilir.

'Alanı olmayan tesise ruhsat verilmemeli'



Elektrik mühendisi Mehmet Yazıcı: Havuzlarda suyla elektriğin bağlantısını mutlaka kesmek gereklidir. Havuz içinde 220 voltla çalışan elektrik verilmemeli. Elektrik ve pompa sistemlerini sağlayan makine daireleri havuzların en az 3-5 metre uzağında yer almalı. Ayrıca topraklama sistemleri de iyi yapılmalı. Havuz kazaları elektrik kaçaklarında devreye girecek kaçak akım rölesi olmaması veya çalışmamasından dolayı meydana geliyor. Son yıllardaki kazalar nedeniyle elektrik sistemleri iyileştirildi. Ama yine de asgari düzeyde alanı bulunmayan yerlere havuz ruhsatı verilmemeli.



SÜS HAVUZLARINDA DA BENZER TEHLİKE VAR

Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Sakarya Temsilciliği: Elektrik şokuna maruz kalındığında kaçak akım koruma cihazları çok kısa bir sürede elektriği keser. Ayrıca etrafta birçok kablo ve havuz kenarında suya karşı hiçbir koruması olmayan priz uzatma kablosu görüntüsü dikkat çekiyor. Benzer tehlikeler süs havuzlarında da bulunmaktadır.





Elektrik Mühendisleri Odası, havuzun etrafında açıkta duran kablolara dikkat çekti.



Zeynel YAMAN/SABAH

Bugün neler oldu? (25.06.2017)