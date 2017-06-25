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Manisa'da poşet içinde çöpe atılan hayata tutunamadı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.6.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 15:23
Manisa'da poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı

Suçunu itiraf eden bebeğin si L.A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti Manisa'nın Kula ilçesinde 11 Mayıs tarihinde annesi tarafından poşet içinde çöp kenarına terk edilen 40 günlük savaşını kaybetti

40 gün önce si tarafından boş bir arsada çöp kenarına poşet içinde bırakılan minik yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu Salihli'deki özel hastanede savaşını kaybetti. Minik bebeğin doğuştan sağlık problemlerinin olması nedeniyle hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve 40 gündür verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün kaybettiği bildirildi. Minik bebeğin Salihli'de defnedildiği öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Kula'nın 4 Eylül Mahallesi 237. Sokak üzerinde boş bir arazide çöp kenarına poşet içerisinde bırakılmış yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu Emrah Topmedir isimli vatandaş çalıştığı işyerinin arka tarafına aracını park ettiği sırada poşet içerisine sarılmış erkek bebeğini fark etmiş ve durumu hemen polise bildirmişti. Bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiğini fark eden Topdemir bebeği Kula Devlet Hastanesi'ne götürmüş, minik bebek Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine oradan da Salihli'de bulunan özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Suçunu itiraf eden bebeğin annesi L.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Manisa'da poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı
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