Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37