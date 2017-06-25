Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 25
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24
Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37