Sevgiliye cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj iddiasına gözaltı

Olay, geçen cuma günü merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Arife Ö., 10 aydır birliktelik yaşadığı Tuncay S.'nin kendisini dövüp, zorla cinsel ilişkiye girdiğini, ilişkiye girerken gizlice videolarını çektiğini ve bu videolarla kendisine şantaj yapıldığını ileri sürerek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin Çumra ilçesinde olduğunu tespit etti. Tuncay S. ile iletişime geçen polis, kent merkezine gelen şüpheliyi gözaltına aldı.

"RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRİP, VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKTİM"



Suçlamaları kabul etmeyen Tuncay S. polise verdiği ilk ifadesinde, cinsel ilişki sırasında video ve fotoğrafları Arife Ö.'nün rızasıyla çektiğini ve birlikte izlediklerini iddia ederek, ''Olay günü tartıştık. Tartışma sırasında eve maddi zarar verdim. Arife Ö. ile kendi rızasıyla pek çok kez ilişkiye girdik.O gün de kendi rızasıyla birlikte olduk. Onun rızası olmadan zorla ilişkiye girmedim. İlişki sırasında onunda rızasıyla video ve fotoğraf çektim. Bu görüntüleri de sonrasında birlikte izledik. Bu görüntülerle ona şantaj yapmadım'' dediği öğrenildi.



Cep telefonunda birçok video ve fotoğraf olduğu belirtilen Tuncay S.'nin telefonuna el konulurken,.



polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.