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Tatil yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.6.2017 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 10:47
Tatil yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'dan Ankara'ya bayram tatili için yola çıkan otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akkaya idaresindeki 34 DC 6303 plakalı otomobil, Ankara'ya 50 kilometre kala Kızılcahamam Kuşçuören mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Akkaya ve yolculardan İbrahim Çaylak ve Emriye Çaylak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri kazaya müdahale ederken, yaralılar, ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Akkaya, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Emriye Çaylak'ın hayati tehlikesinin olmadığı, İbrahim Çaylak'ın ise durumun ağır olduğu öğrenildi.

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Tatil yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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