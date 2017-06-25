Tatil yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akkaya idaresindeki 34 DC 6303 plakalı otomobil, Ankara'ya 50 kilometre kala Kızılcahamam Kuşçuören mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Akkaya ve yolculardan İbrahim Çaylak ve Emriye Çaylak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri kazaya müdahale ederken, yaralılar, ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Akkaya, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Emriye Çaylak'ın hayati tehlikesinin olmadığı, İbrahim Çaylak'ın ise durumun ağır olduğu öğrenildi.