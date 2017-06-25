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Yolcu otobüsü devrildi

Giriş Tarihi: 25.6.2017 08:26 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 08:33
Yolcu otobüsü devrildi

Balıkesir' in Susurluk ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4' ü ağır, 47 kişi yaralandı.

Yaralılar, Susurluk Balıkesir ve Bursa' nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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Yolcu otobüsü devrildi
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