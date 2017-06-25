ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
2018 için Beşiktaş’a ‘evet’ dedi
Günün sorusu: Sneijder yarın gelecek mi?
3 yıldız da kampta olacak
BASKETBOL
Geçmiş olsun Bahar
Haydi İspanya’ya
"Potanın Perileri" 2018 Dünya Kupası'nda
TÜM SPORLAR
Haber hattı
En büyük koşu Veliefendi’de
Yastaki Tyson Gay elemeleri geçemedi
TRANSFER
Şota, Beşiktaş'ın yıldızını istedi
İşte Pepe transferinde son durum
Aziz Yıldırım'dan tarihi operasyon!
SPOR MAGAZİN
Kjaer evlendi
Hırsızların son adresi Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in villası oldu
Hıncal Uluç'tan Muslera'ya tepki: "Kimsin sen be?"
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
70 yaşında konser verenler var ama neden sahnede ölelim ki!
Çeşme’deki plajı için Afrika’dan çadır getirtti
Yalnız yaşamak insanı bencilleştiriyor
Yasak aşk hikayesi nasıl olurmuş görün
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Orgeneral Akar bayrama Siirt'te girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram namazı çıkışı açıklama
Başbakan Yıldırım'dan Bayram namazı çıkışı açıklama
FETÖ tiyatrosu
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
80 milyona vergi müjdesi
Teknokent’te Ar-Ge’den 15 milyar TL geldi
AB yatırımda yine Türkiye’yi seçti
Türk Hava Yolları'nın başarısını dünya konuşuyor
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Yolcu otobüsü devrildi
2 köy arasında silahlı kavga
İhmal trampleni
2.5 milyon anneye 1 milyarlık yardım
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
İslam dünyasında Ramazan Bayramı için iki ayrı tarih
8 Prensese köle cezası!
Katar krizi bir aile içi meseledir
Alman polisine virüs yetkisi
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Bayram mesajları 2017 ile sevdiklerinizi mutlu edin! - İşte en güzel resimli Ramazan Bayramı mesajları
Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi
6 yıl ahırda kilitli tutulan köpek
Anadolu otoyolunda bayram yoğunluğu arttı
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Bugün neler oldu? (25.06.2017)
Bakan Albayrak'tan CHP'ye sert tepki!
Adil Öksüz'ü firara götüren yol!
SPOR
Ponte Preta, Cruzeiro maçında son düdük geldi ama maç bitmedi!
Kadın futbolcular hakemi kovaladı
Bruma’dan nefis gol!
SAĞLIK
Dolgu uygulaması nedir?
Botox nedir ? Botox nasıl uygulanır?
Meme dikleştirme
KOMİK
Bebekle kedinin muhabbeti
Bebeğin anane ve babasına farklı tepkisi güldürdü!
Miniklerden paylaşım rekoru kıran şarkı
TÜM
VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Yaşam Haberleri
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
Giriş Tarihi: 25.6.2017
08:26
Güncelleme Tarihi: 25.6.2017
08:33
Balıkesir' in Susurluk ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4' ü ağır, 47 kişi yaralandı.
Yaralılar, Susurluk Balıkesir ve Bursa' nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
SİTENE EKLE
CROPY
Yükleniyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu otobüsü devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz