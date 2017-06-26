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Annesinin çöpe attığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.6.2017 13:43
Annesinin çöpe attığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde 11 Mayıs'ta annesi tarafından çöpe bırakılan bebek bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeni doğmuş bebeği Emrah Topmedir isimli vatandaş çalıştığı iş yerinin arka tarafına aracını park ettiği sırada fark etmiş ve durumu hemen polise bildirmişti. Bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiğini fark eden Topdemir bebeği Kula Devlet Hastanesine götürmüş, minik bebek Kula Devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine oradan da Salihli'de bulunan özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Suçunu itiraf eden bebeğin annesi L.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Annesinin çöpe attığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti
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