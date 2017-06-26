Aydın'da kaza: 4 yaralı

Kaza, Aydın- İzmir Karayolu'nun Germencik ilçe merkezi bölümünde bugün saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Şener Cihan yönetimindeki 09 UA 775 plakalı otomobil, aynı yöne giden Sevil Yıldırım yönetimindeki 09 EZ 241 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sevil Yıldırım'ın kullandığı otomobil kaldırıma çıkıp, devrildi. Kazada, Sevil Yıldırım ve aynı otomobilde bulunan Bilal Yıldırım, Emin ve Ayşe Nur Bozat yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.