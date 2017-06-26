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İzmir'de erkek cesedi bulundu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.6.2017 10:12
İzmir'de erkek cesedi bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde, sokakta bıçaklanarak öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu.

Olay, Barbaros Mahallesi 5301 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçimini hurdacılık yaparak sağladığı öğrenilen 53 yaşındaki İbrahim Tıknaz, iddialara göre gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklanan Tıknaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Tıknaz'ı bıçaklayan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde sokağa çıkan bir vatandaş, Tıknaz'ın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda Tıknaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, polis ekipleri yaşlı adamı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için geniş kapsamlı inceleme başlatırken, talihsiz adamın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
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İzmir'de erkek cesedi bulundu
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