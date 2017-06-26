Menekşe plajı doldu taştı

İstanbul'da havaların ısınmasıyla çok sayıda vatandaş plajlara koştu. Vatandaşların ücretsiz olarak girdiği Florya'daki Menekşe Plajı 3 günlük bayram tatiliyle birlikte doldu taştı. Sıcak havalardan bunalan çok sayıda vatandaşın sahilde oluşturduğu yoğunluk drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahildeki aşırı yoğunluk gözler önüne serildi. Sahil şeridindeki kimi gençler kendisi kuma gömerek güneşin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar ise kumsala çadır kurdu. Bir vatandaşın kendini kuma gömerek ayakkabısıyla mezar taşı yapması vatandaşların ilgini topladı. Bazı gençler ise plajın içindeki dereye köprü üzerinden atlamak için birbiriyle yarıştı.

"ORTAMI BEĞENİYORUZ AMA ÇOK KALABALIK"

Bayram tatilinde serinlemek için Menekşe Plajı'nı tercih ettiğini ancak plajın çok fazla kalabalık olduğunu dile getiren Ahmet Çatak, "Güneş, hava, hayat her şey çok güzel. Her şey yolunda arkadaşlarla geldik. Daha önce de geldik buraya sık sık geliyoruz. Ortamı beğeniyoruz ama çok kalabalık" ifadelerini kullandı.

Halk Plajına arkadaşlarıyla birlikte geldiğini ve sıcak havalarda plaja gelerek serinlediğini ifade eden Recep Kartal, " Dereye atlıyoruz, güzel oluyor, tehlikeli değil" diye konuştu.