Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 26 Haziran 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 777'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 1, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 28, 30, 31, 34, 41, 45, 46, 48, 51, 52, 55, 59, 60, 65 ve 75 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen 2 kişi, 101 bin 324 lira ikramiye kazandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 101 bin 324 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 bilen 2 kişi 101 bin 324 lira 10'ar kuruş, 9 bilen 56 kişi 2 bin 412 lira 55'er kuruş, 8 bilen bin 88 kişi 124 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 11 bin 151 kişi 23 lira 25'er kuruş, 6 bilen 68 bin 618 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 105 bin 295 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Muğla'nın Yatağan ve Balıkesir'in Ayvalık ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 350 bin 982 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, 538 bin 504 lira 2 kuruş KDV, 300 bin 218 lira 30 kuruş Şans Oyunları Vergisi ve 810 bin 589 lira 40 kuruş ise Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna olmak üzere kamuya toplam 1 milyon 649 bin 311 lira 72 kuruş aktarıldı.